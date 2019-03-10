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Новая техника ВС РФ

Госиспытания нового мишенного комплекса "Адъютант" начнутся в апреле

Этот комплекс состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Государственные испытания нового российского мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант" запланированы на апрель, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Для обеспечения мероприятий боевой подготовки подразделений войсковой ПВО и проведения государственных испытаний разрабатываемого вооружения разработан высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант". Начало государственных испытаний запланировано в апреле текущего года", - говорится в сообщении.

Комплекс состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска. Воздушные мишени обеспечивают боевую работу расчетов зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов и имитируют воздушные цели от крылатых ракет до кустарно изготовленных беспилотников, аналогично применяемых незаконными формированиями в Сирии, уточнили в военном ведомстве.

В пункте управления размещены два автоматизированных рабочих места операторов, позволяющие одновременно управлять шестью воздушными мишенями в любой конфигурации, создавая сложную воздушную обстановку.

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РоссияНовая техника ВС РФ
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