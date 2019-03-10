Более 10 тыс. ракетчиков и артиллеристов вышли на полигоны юга России в рамках учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Свыше 200 подразделений ракетных войск и артиллерии Южного военного округа выведены для проведения лагерных сборов на 20 полигонов, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа.

"В течение месяца более 10 тыс. ракетчиков и артиллеристов пройдут этапы боевого слаживания от взводов до дивизионов и освоят новые формы и способы выполнения огневых задач",- говорится в сообщении окружной пресс-службы.

При этом особое внимание в ходе нынешних учений будет уделено подготовке артиллерийских подразделений к ведению приема контрбатарейной борьбы "артиллерийская дуэль", а также тренировкам в составе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

До середины апреля артиллеристы и ракетчики ЮВО проведут более 200 тактических учений с батареями, около 60 контрольных занятий по стрельбе и управлению огнем дивизионов и выполнят, в общей сложности, свыше 5 тыс. огневых задач.

На заключительном этапе пройдут боевые пуски ракетных комплексов "Искандер", "Бал" и "Бастион" и зачетные стрельбы артиллеристов. К лагерным сборам привлечены около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.