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Ночные учения с участием 800 горных стрелков прошли в горах Карачаево-Черкесии

В ходе оборонительного боя при поддержке артиллерии и армейской авиации были поражены все цели, имитирующие противника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Тактические учения горных стрелков по отражению ночной атаки превосходящих сил условного противника прошли в горах Карачаево-Черкесии на высоте более 1100 м над уровнем моря. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа.

"Более 800 военнослужащих горной бригады 49-й общевойсковой армии успешно выполнили задачи по ведению маневренной обороны и отражению атаки на горные объекты на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

При этом воздушное прикрытие обороняющихся выполнили звенья новейших ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

В ходе оборонительного боя при поддержке артиллерии и армейской авиации были поражены все цели, имитирующие противника.

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РоссияКарачаево-Черкесия
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