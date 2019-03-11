Госиспытания комплекса "Гибка-С" начнутся летом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс "Гибка-С", обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет (ЗУР) всех типов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) российского производства.

Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания", - говорится в сообщении.

Комплекс "Гибка-С" функционирует в единой системе управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке. Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет. Кроме того, в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы.