Россия усилила войсковую группировку в Крыму

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Войсковая группировка РФ в Крыму усилена и обеспечивает защиту территории полуострова. Об этом сообщил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал министр.

Он напомнил, что также было создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря.

"В настоящее время все воинские части являются частями постоянной готовности", - подчеркнул глава Минобороны.

Кроме того, Шойгу отметил, что армия России с 2012 года получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет как наземных, так и для подлодок.

Он напомнил, что в соответствии с майскими указами президента Владимира Путина 2012 года Минобороны разработало план деятельности до 2020 года.

"В результате за шесть лет вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", 108 баллистических ракет подводных лодок", - сказал Шойгу.

Также Шойгу рассказал, что ВС России в 2019 году впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности.

Он отметил, что с 2012 года в войсках сформировано 38 воинских частей, на вооружении которых находится более двух тыс. современных беспилотников.

Шойгу подчеркнул, что качественный рывок в сфере беспилотной авиации обеспечил новые возможности разведки и поражения объектов противника. "Так, благодаря лазерной подсветке с беспилотников удалось дать "вторую жизнь" ранее не востребованным высокоточным артиллерийским снарядам "Краснополь". В результате уменьшился их расход - не более двух снарядов на одну цель, и увеличилась дальность применения", - пояснил министр.

Министр заявил, что с 2019 года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности.