Шойгу рассказал о новых ракетах с увеличенной дальностью для вертолетов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Новые управляемые ракеты с увеличенной дальностью созданы для российских ударных вертолетов по итогам операции в Сирии. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.

"Благодаря сирийскому опыту наши вертолеты получили легкие многофункциональные управляемые ракеты со значительно увеличенной дальностью действия - до 15 километров", - сообщил министр.ъ

По его словам, это позволяет применять их без входа в зону поражения средств ПВО.

"Всего в Сирии мы апробировали 316 образцов современного вооружения", - сообщил глава Минобороны.

Он отметил, что в 2012 году ни о каком применении вооруженных сил в удаленном регионе не могло быть и речи - воевать было некому и нечем.

Ранее Шойгу заявил, что Россия усилила войсковую группировку в Крыму.