Минобороны построило в Арктике уже 475 объектов военной инфраструктуры

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ с 2012 года построило в Арктике 475 объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.

"Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тыс. кв. метров. В них размещены военнослужащие, специальное вооружение и техника", - сказал министр.

Он также сообщил, что строительство военной инфраструктуры ведется по всей территории страны, включая арктические районы и военные базы, расположенные за рубежом.