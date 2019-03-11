Источник: два Су-25УТГ прибыли в Крым для тренировки на комплексе палубной авиации

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пара учебно-боевых штурмовиков Су-25УТГ палубного базирования перелетели на аэродром Саки в Крыму для тренировок на наземном испытательном тренировочном комплексе корабельной авиации (НИТКА), позволяющим отрабатывать взлет и посадку на авианосец. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

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"Пара Су-25УТГ из состава 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка (279-й ОКИАП) морской авиации ВМФ перелетели в Саки, где расположен комплекс НИТКА для тренировки летчиков-палубников", - сказал собеседник агентства.

279-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк морской авиации ВМФ России базируется на аэродроме Североморск-3. Является единственным полком в составе морской авиации ВМФ России, на вооружении которого стоят палубные самолеты Су-25УТГ, МиГ-29К и Су-33. Эти самолеты принимают участие в дальних походах тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Тренировочный комплекс корабельной авиации НИТКА предназначен для проведения и отработки взлета и посадки летчиков корабельной авиации. Комплекс представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны габаритам летной палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов".