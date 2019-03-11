Патрушев обсудит в Ижевске диверсификацию предприятий ОПК

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет во вторник в Ижевске выездное совещание, темами которого станут безопасность дорожного движения и меры по диверсификации в оборонно-промышленном комплексе. "Предполагается рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, а также меры по диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы СБ РФ.

В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, главы регионов, входящих в состав этого округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

19 февраля в Тюмени секретарь Совбеза сообщил о планах провести целую серию совещаний, посвященных диверсификации оборонно-промышленного комплекса. По его словам, вся эта работа проводится в том числе в русле импортозамещения, которое остается одним из приоритетных направлений. Секретарь Совбеза напомнил, что от эффективного решения таких задач зависят экономическая безопасность страны, уровень обороны и способность РФ проводить независимую внешнюю политику. По словам Патрушева, создание в процессе реализации программ импортозамещения инновационной, конкурентоспособной отечественной продукции является этапом для наращивания несырьевого экспорта и выстраивания российских компаний в глобальные производственные цепочки.