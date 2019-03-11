Российские инспекторы проверят военный объект во Франции в рамках Венского документа

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Инспекторы РФ во вторник проверят военный объект во Франции в рамках Венского документа. Об этом сообщил журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны) Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Франции", - сказал Рыжков. Он уточнил, что инспекция пройдет во вторник одним днем.

Рыжков отметил, что российские инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения в мирное времени. Командование с французской стороны проведет для специалистов РФ брифинг по личному составу на объекте, а также основным системам вооружения и техники.

Начальник центра добавил, что такие поездки проводятся для проверки информации "о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники".