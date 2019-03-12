Минобороны обнаружило новые захоронения в лагере беженцев "Эр-Рукбан"

ТАСС, 12 марта. Российские спутники обнаружили новые захоронения в лагере беженцев "Эр-Рукбан", находящегося на подконтрольной США территории Сирии. Общее количество выявленных захоронений уже около 700, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, распространенном Минобороны РФ во вторник.

"Нами обнаружено еще три стихийно образованных кладбища, расположенных в самом лагере в непосредственной близости от жилищ и точек розлива воды, которые являются еще одним источником распространения инфекционных заболеваний. Всего в обнаруженных местах захоронений насчитывается около 700 могил", - сообщили во вторник в военном ведомстве.

В министерстве напомнили, что ранее в лагере были обнаружены места захоронений, где погребены не менее 300 человек.

"Не исключено, что в действительности ситуация еще хуже, ведь во многих могилах могут быть погребены сразу несколько умерших в лагере "Эр-Рукбан" сирийских граждан", - подчеркнули в Минобороны, добавив, что гуманитарная обстановка в лагере продолжает ухудшаться.

Ситуация с водой для беженцев

В заявлении также сообщается, что беженцы лагеря "Эр-Рукбан" получают менее 5 литров воды в сутки на человека. Этого едва хватает для приготовления пищи и питья, но недостаточно для соблюдения гигиены.

"За стеной лагеря расположены цистерны объемом 210 куб. м, в которую заливают воду, привозимую с территории Иордании, а внутри лагеря находятся точки розлива населению. Простой расчет показывает, что каждый житель лагеря может получать не более 5 литров воды в сутки. Этого объема едва хватает для приготовления пищи и питья, но недостаточно для мытья и стирки, что ведет к антисанитарии", - сообщили в военном ведомстве.

При этом подконтрольные США боевики "Магавир Ас-Саура" периодически препятствуют доставке воды в лагерь, используя ее для шантажа и спекуляций. Ухудшению гуманитарной ситуации в лагере способствуют захоронения погибших и свалки мусора, хаотично расположенные вблизи жилых построек.

В Минобороны подчеркнули, что сохраняется острый дефицит продовольствия, нехватка теплых вещей и медикаментов. Отмечается тяжелая санитарно-эпидемиологическая обстановка - беженцы страдают от истощения, острых кишечных заболеваний и инфекций.

При этом США по-прежнему препятствуют усилиям России и Сирии по улучшению ситуации беженцев. Минобороны в очередной раз призвало американскую сторону и ООН пересмотреть свои позиции относительно необходимости существования лагеря. Тем более что со стороны властей Сирии все готово для эвакуации граждан и возвращения их в места постоянного проживания.

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация. С 20 февраля 2019 года действуют два мобильных пункта пропуска Джлеб и Эль-Гураб для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан", находящегося внутри 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе.