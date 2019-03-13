На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новейшие российские очки ночного видения для экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов, которые превосходят по характеристикам американские аналоги, продемонстрировали на выставке артефактов операции России в Сирии, организованной в здании Государственной думы Министерством обороны РФ.

Как пояснил корреспонденту ТАСС на выставке представитель ведомства, нашлемные пилотажные очки типа "ГЕО-ОНВ1" в настоящее время применяются экипажами вертолетов марок "Ми" и "Ка", в том числе в Сирии. "Российским разработчикам удалось повысить уровень характеристик электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и создать ЭОП третьего поколения, которые не только не уступают, но и превосходят по ряду показателей американские аналоги", - отметил он.

"В настоящее время серийный выпуск ЭОП третьего поколения освоили только две страны, Россия и США, по два предприятия в каждой стране, и в том числе ОАО "НПО Геофизика-НВ", создавшее на их основе современные пилотажные очки ночного видения типа "ГЕО-ОНВ1", эффективно применяющиеся в Сирии", - добавил собеседник агентства.

12 апреля 2016 года в Сирии потерпел катастрофу ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", в которой погибли два члена экипажа. Эта авиакатастрофа является единственной до настоящего времени ночной небоевой потерей Ми-28Н. В Минобороны объяснили этот инцидент "потерей экипажем ориентации в пространстве в условиях полета темной ночью над безориентирной местностью со сложным рельефом". Вертолетчики тогда пилотировали машину в очках ОНВ-1 "Скосок" производства 1990-годов. По итогам расследования все последующие полеты вертолетов в очках типа "Скосок" были незамедлительно запрещены, а все летные экипажи получили для пилотирования новые очки.

Пилотажные очки ночного видения типа "ГЕО-ОНВ1" предназначены не для применения вооружения, а для осуществления взлета, посадки на неподготовленные площадки и ориентации в пространстве при пилотировании вертолетов ночью.