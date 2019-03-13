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Кризис в Сирии

ВКС России уничтожили в Идлибе склад террористов с беспилотниками

Эти устройства боевики собирались использовать для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим
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© EPA-EFE/ATEF SAFADI, архив

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Самолеты Воздушно-космических сил России уничтожили склад группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) в Идлибе, на котором, в частности, хранились ударные беспилотники для налета на базу РФ Хмеймим. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

Точечный авиаудар был нанесен 13 марта по согласованию с турецкой стороной "по складу с вооружением и боеприпасами террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра") в городе Идлиб", сказали в ведомстве.

"По подтвержденной по нескольким канала информации, накануне на указанный склад была боевиками доставлена крупная партия ударных беспилотных летательных аппаратов. Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим", - сказали в Минобороны.

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СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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