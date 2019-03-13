Военачальники России проведут турнир по стрельбе с зарубежными военные атташе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Соревнования по пулевой стрельбе стартуют 14 марта в спортивном клубе ДОСААФ, к участию приглашены члены Клуба военачальников РФ во главе с генералом армии Анатолием Куликовым, а также военные атташе посольств ряда иностранных государств, в частности представитель США. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ДОСААФ.

"14 марта в Центральном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России начнутся соревнования по пулевой стрельбе из пистолетов Макарова и "Глок-17", а также личного оружия. Участниками состязаний станут члены Клуба военачальников Российской Федерации во главе с генералом армии Анатолием Куликовым, а также военные атташе посольств США, Китая, Германии, Франции, Словении, Сербии, Республики Корея и Чили", - говорится в сообщении.

В соревнованиях планируется участие адмирала флота Владимира Масорина, адмирала Ивана Васильева, адмирала Владимира Валуева, вице-адмирала Александра Балыбердина, генерал-полковника Виктора Барынькина, генерал-полковника Валерия Баранова, генерал-полковника Юрия Залогина и других российских военачальников.

"Участники соревнований смогут не только пострелять, но и ознакомиться со всем арсеналом оружия, представленным в стрелковом клубе", - сказал заместитель председателя ДОСААФ генерал-майор Виталий Кормильцев, которого цитирует пресс-служба общества.