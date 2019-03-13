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Начальники штабов армий стран СНГ обсудят в Москве противодействие беспилотникам

Планируется также обсудить комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ пройдет в четверг в Москве под председательством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Главы делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрят вопросы взаимодействия в военной сфере", - говорится в сообщении.

"В частности будут обсуждены вопросы развития сотрудничества в области применения и противодействия беспилотным летательным аппаратам, топографического обеспечения вооруженных сил, намечены совместные мероприятия на следующий год. Кроме того, планируется обсудить комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющий взаимный интерес", - добавили в пресс-службе.

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