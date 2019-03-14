На Урале, в Сибири и Поволжье в парадах и шествиях 9 мая примут участие 40 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Около 40 тыс. человек и порядка 500 единиц техники примут участие в парадах и торжественных шествиях 9 мая в Сибири, Поволжье и на Урале. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Центрального военного округа.

"Всего в военных парадах и торжественных шествиях примут участие около 40 тыс. человек и около 500 единиц военной техники", - сказали в округе. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в это число входят не только военные, но и сотрудники МВД и Росгвардии, МЧС и ФСИН.

В подразделениях Центрального военного округа началась подготовка к торжествам. "Отрабатываются одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов, а уже в конце марта состоятся гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих Центрального военного округа и силовых ведомств, суворовских училищ и кадетских корпусов. Параллельно с ними начались тренировки механизированных колон", - говорится в сообщении.

На территории Центрального военного округа 9 мая пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, а также более 50 торжественных шествий.