ДОСААФ протестирует новый армейский пистолет "Удав" в своих стрелковых клубах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новейший пистолет для российской армии "Удав" будет опробован в стрелковых клубах Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Как сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя организации Виталий Кормильцев, уже достигнута договоренность об этом с компанией-разработчиком ЦНИИТОЧМАШ.

"Мы готовы предоставить свои площадки для работы с новым пистолетом", - сказал Кормильцев, отвечая на вопрос о поступлении пистолета "Удав" в ДОСААФ. По его словам организация договорилась с ЦНИИТОЧМАШ, что "Удавы" поступят в ее клубы уже через месяц-два.

Кормильцев отметил, что ДОСААФ будет эксплуатировать "Удав" в жестком режиме. "Больше, чем у нас, не стреляет, наверное, никто. И мы имеем опыт... тестировали П226 (спортивный пистолет компании "Текрим" - прим. ТАСС), месяц или два он у нас работал, и потом все недостатки показывали главному конструктору", - отметил зампред организации.

Ранее сообщалось, что новый пистолет "Удав" с мощным патроном 9х21 мм для Вооруженных сил России прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Позже в ЦНИИТОЧМАШ отметили, что может быть создана спортивная версия пистолета.

Самозарядный пистолет "Удав" является полностью отечественной разработкой и собирается из российских комплектующих. Пистолет имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, емкость его магазина составляет 18 патронов. Рассматривается возможность выпуска варианта пистолета под патрон 9х19 мм "Парабеллум".