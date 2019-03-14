{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фрегат "Адмирал Григорович" спущен на воду после ремонта

Как сообщил источник ТАСС, в ближайшее время корабль вернется к несению боевой службы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Плановый ремонт вооруженного ракетами "Калибр" фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершился на Севастопольском морском заводе (Севморзавод), корабль спущен на воду в начале недели. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в военном ведомстве.

Спецпроект на тему
Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Фрегат "Адмирал Григорович" в начале недели спустили на воду после завершения докового ремонта на Севморзаводе", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "корабль ушел от причальной стенки предприятия, и в ближайшее время вернется к несению боевой службы".

Источник добавил, что корабль стоял в плановом ремонте с начала февраля.

Как сообщалось ранее, в ходе ремонта на "Адмирале Григоровиче" 3 марта погиб военнослужащий. Моряк получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения с надстройки корабля.

 

Теги
РоссияКрымСевастополь
Два Ту-22М3 провели патрулирование над нейтральными водами Черного моря
В Минобороны России уточнили, что самолеты преодолели около 4,5 тыс. км и провели в воздухе более пяти часов
Читать полностью