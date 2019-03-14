Российские истребители за неделю два раза поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российские истребители два раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов. По данным издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 181 летную смену на 69 аэродромах.