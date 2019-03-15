Более 5 тыс. военнослужащих Поволжья проверили на готовность к сигналу о химатаке

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. Военнослужащих воинских частей, дислоцированных в четырех регионах Поволжья, проверили на готовность к действиям в случае сигнала о химической атаке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащих ЦВО в составе нескольких соединений и воинских частей проверили на готовность к умелым действиям в случае оповещения о применении противником химического оружия. К проверке привлекались воинские части и соединения, дислоцированные в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртии, всего более 5 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, военнослужащим нужно было оперативно надеть противогазы и другие средства защиты, а также перевести все средства в усиленный режим, выполнить специальную обработку помещений, вооружения и военной техники.

"Военнослужащие показали высокую степень готовности к действиям в случае сигнала о химической атаке", - отметили в пресс-службе.