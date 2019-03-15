Новые ЗРС С-400 "Триумф" заступили на боевое дежурство в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Новый полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" в пятницу заступил на боевое дежурство в Калининградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота.
"В Калининградской области расчеты зенитных ракетных комплексов нового поколения С-400 заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны", - сказал представитель пресс-службы, отметив, что выход расчетов на первое боевое дежурство предварила торжественная церемония в зенитно-ракетном полку соединения ПВО флота.
Новая зенитная ракетная система С-400 поступила на Балтийский флот в начале марта. Она прибыла в пункт постоянной дислокации в Калининградскую область с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения начальных боевых стрельб.
Комплексы С-400 "Триумф" предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно- космического нападения - самолетов-разведчиков, самолетов- невидимок, истребителей, стратегических бомбардировщиков, крылатых и баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов и гиперзвуковых целей.