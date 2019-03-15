"Армата" поступит в войска Центрального военного округа после 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Боевая техника на платформе "Армата" поступит на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) после 2021 года.

Об этом в пятницу журналистам сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин. "По "Армате", мы будем получать после 2021 года", - сказал командующий.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.