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Минобороны РФ: бомбардировщик США пролетел над Балтикой в 150 км от границ России

Самолет В-52 совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря
Бомбардировщик B-50 AP Photo/Mindaugas Kulbis
Описание
Бомбардировщик B-50
© AP Photo/Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бомбардировщик В-52 ВВС США с включенным транспондером, пролетевший в пятницу над Балтикой, не приближался к границам РФ ближе чем 150 км. Об этом журналистам сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"15 марта 2019 года самолет В-52 ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам РФ. Самолет не приближался к границам Российской Федерации ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО", - сказали в военном ведомстве.

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