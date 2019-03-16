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Порядка 15 кораблей и судов ВМФ России провели маневры в Балтийском море

Экипажи кораблей отработали на учениях артиллерийские стрельбы, отражение атаки с воздуха, постановку и обезвреживание мин

КАЛИНИНГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Около 15 кораблей и судов ВМФ России приняли участие в маневрах в Балтийском море, где провели артиллерийские стрельбы и отразили воздушную атаку. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Балтийского флота.

"В состав разнородных групп кораблей Балтийской военно-морской базы, действовавших в море, вошли корветы, малые ракетные корабли и катера, большие десантные корабли, тральщики, а также различные суда вспомогательного флота. В общей сложности в маневрах приняли участие порядка 15 кораблей и вспомогательных судов флота", - говорится в сообщении.

Моряки также выполнили минирование одного из районов боевой подготовки, а тральщики обезвредили условные минные поля.

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