ВКС России получили с 2012 года более 1 тыс. самолетов и вертолетов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2012 года получили на вооружение более 1 тыс. новых и модернизированных самолетов и вертолетов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

По его словам, за последние шесть лет уровень исправности авиатехники в войсках повысился более чем в два раза.

"Что касается перевооружения, то получено более 1 тыс. единиц новой и модернизированной авиационной техники", - сказал генерал.

Он уточнил, что на новые типы, такие как самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, боевые вертолеты Ка-52, перевооружены четыре авиационных полка и две авиационные эскадрильи. Также модернизируются и поставляются в части Дальней авиации стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Дронов отметил, что в 2019 году ВКС обеспечены основными образцами вооружения, военной и специальной техники на 100%, доля современных образцов превышает 74%. Укомплектованность воинских частей ВКС летчиками превышает более 90%.