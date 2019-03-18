Военные РФ и Сирии вместе контролируют соблюдение режима прекращения огня на Голанах

ЛИНИЯ "БРАВО" /Сирия/, 18 марта. /ТАСС/. Российские и сирийские военные разработали план по контролю за обеспечением режима прекращения огня на Голанских высотах и совместно осуществляют мониторинг обстановки вдоль демилитаризованной зоны по линии "Браво" на границе Сирии и Израиля. Об этом рассказал журналистам начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"Мы проводим с сирийской стороной совместные занятия, учения и отработку вводных. На сегодняшний день у нас единый план, внутренний периметр, охраняемый и обеспечиваемый. Внешний, соответственно, охраняется сирийскими правительственными войсками и силами безопасности. У нас организовано тесное взаимодействие, которое служит прежде всего стабилизации и миру в многострадальной Сирийской Арабской Республике", - сказал начальник российской военной полиции.

С конца 2018 года на восточной сирийской стороне границы выставлено шесть российских наблюдательных постов, которые обеспечивают мониторинг обстановки в демилитаризованной зоне. ООН была вынуждена свернуть свою миссию на Голанах в 2013 году после вторжения в этот район боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра". Миротворцы ООН смогли возобновить патрулирование демилитаризованной зоны лишь в сентябре 2018 года - после того, как в этом районе были развернуты посты российской военной полиции.

По словам Ивановского, первый пост был полностью оборудован в инженерном плане в течение трех месяцев - были даже проложены асфальтовые дороги. "И мы на сегодняшний день создали все условия, чтобы силы ООН, наблюдения и разъединения сторон, смогли бы уже выставить свои посты и приступить полноценно по линии "Браво" выполнять те задачи, которые они выполняли до 2013 года", - сказал генерал.

На втором посту прошла практическая тренировка и отработка вводной "нападение на пост". Российские и сирийские военные совместно отработали весь комплекс мероприятий по охране и обороне периметра наблюдательного пункта.

"Вышка, вышка, я - первый. В юго-западном направлении обнаружены беспилотные летательные аппараты", - доложил пост пост воздушного наблюдения. "Уничтожить беспилотники", - следует команда.

Действия по совместному отражению угрозы с воздуха были признаны грамотными. "Грамотно и четко действовали и подразделения военной полиции России, и подразделения Сирийской Арабской Республики. Это говорит о том, что организован тесный контакт и сотрудничество. Совместными усилиями намного проще бороться с международным терроризмом, с теми бандформированиями, врагами, которые не хотят мира сирийской земле", - отметил Ивановский.

Он указал на важность возложенной на российскую полицию миссию по постконфликтному урегулированию и наградил ведомственными медалями и почетными грамотами особо отличившихся бойцов сирийской и российской армии, несущих службу на переднем крае. Позднее Ивановский на российской авиабазе "Хмеймим" поблагодарил за службу военных полицейских, отметив их весомый вклад в разгром международных террористических группировок, и наградил медалями и почетными грамотами.

Подарок к 75-й годовщине Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне российские военнослужащие восстановили сирийский танк Т-34, оставшийся здесь со времени так называемой Войны Судного дня - четвертой арабо-израильской войны 1973 года.

"Мы занимались оборудованием этого поста наблюдения и обнаружили закопанный танк Т-34. Танк был вкопан по башню, он с 1973 года, оказывается, здесь стоит. Мы не могли мимо этого пройти, накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне привели в надлежащий вид Знамя Победы и сам танк Победы", - рассказал командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев, лично руководивший реставрацией боевой машины.