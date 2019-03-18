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Новая техника ВС РФ

Черноморский флот пополнят 13 новых кораблей и судов, в том числе вооруженные "Калибрами"

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников напомнил, что старт модернизации флота был дан в 2014 году - в год воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Боевой состав Черноморского флот пополнится 13 новыми кораблями и судами, часть которых будет оснащена ракетами "Калибр".

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Об этом сообщил журналистам командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

"В стадии государственных испытаний находятся патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", скоростной транспортно-десантный катер нового проекта и морской буксир "Сергей Балк". Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", - сказал Дворников, не уточнив сроки.

Он сообщил, что старт модернизации Черноморского флота был дан в 2014 году - в год воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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За пять лет флот значительно усилили новые образцы военной техники. Процесс перевооружения продолжается, флот пополняют современные надводные корабли, оснащенные ракетными комплексами, и подводные лодки.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса.

За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Восемнадцатого марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

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РоссияНовая техника ВС РФДворников, Александр ВладимировичРостовская областьКрым
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