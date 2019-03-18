Черноморский флот пополнят 13 новых кораблей и судов, в том числе вооруженные "Калибрами"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 марта. /ТАСС/. Боевой состав Черноморского флот пополнится 13 новыми кораблями и судами, часть которых будет оснащена ракетами "Калибр".

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Об этом сообщил журналистам командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

"В стадии государственных испытаний находятся патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", скоростной транспортно-десантный катер нового проекта и морской буксир "Сергей Балк". Планируется поступление еще 13 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе малых ракетных кораблей различных проектов, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", - сказал Дворников, не уточнив сроки.

Он сообщил, что старт модернизации Черноморского флота был дан в 2014 году - в год воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.