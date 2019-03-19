Командующий Северным флотом рассказал о зарплате подводников

МУРМАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Заработная плата моряков-подводников Северного флота начинается в среднем от 70 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам командующий флотом адмирал Николай Евменов.

"Денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тыс. рублей", - сказал он, отметив, что профессия моряка-подводника является одной из наиболее высокооплачиваемых.

Евменов отметил, что доходы моряков-подводников существенно увеличились за последние годы. Он добавил, что денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте сегодня превышает денежное довольствие командира полка, который проходит службу в центральной полосе РФ, более чем в два раза,. Также командующий отметил успешное решение прочих социально-бытовых проблем.

Командующий флотом также добавил, что благодаря государственной соцполитике в отношении военнослужащих "с проблемами, существовавшими 15-20 лет назад, мы практически не сталкиваемся".

Соцзащищенность моряков-подводников, а также созданные в гарнизонах жилищно-бытовые условия способствуют увеличению количества многодетных семей. Было налажено обеспечение служебным, а также постоянным жильем, оплачивается наем жилья, работает военная ипотека. "Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается", - сказал командующий.

Как рассказал Евменов, в последние годы в главной базе подводных сил Севфлота, городе Гаджиево, на одноименной улице был возведен целый жилой квартал, построен новый детский сад, спортивный комплекс, здесь будут созданы также крытый ледовый корт и бассейн. Адмирал также отметил, что в прочих городках и поселках моряков-подводников положение дел обстоит примерно так же. Как отметил командующий, в гарнизонах присутствуют все условия для "нормальной активной жизни", а также развития.

Также практически все гарнизоны флота охвачены сигналом цифрового телевидения. Именно в гарнизоне подводников Видяево в конце минувшего года была открыта последняя телевышка, завершившая создание в РФ передающей сети цифрового телевидения.