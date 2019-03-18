Аксенов: пять кораблей построят в РФ для укрепления безопасности Крыма

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Пять новых кораблей будет построено в России и направлено на повышение обороноспособности страны и укрепление безопасности Крыма, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

"Одно важное событие связано с укреплением безопасности Крыма и обороноспособности России: в Севастополе наш национальный лидер объявил о строительстве пяти новых кораблей", - написал Аксенов.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в понедельник в Крым, где принял участие в ряде мероприятий, приуроченных к годовщине Крымской весны, провел несколько рабочих встреч.

Глава Крыма подчеркнул, что особым фактом, стала встреча в Крыму президента РФ с делегацией из Франции. По словам Аксенова, она "стала ясным сигналом всему миру - российский Крым является территорией мира, свободы и сотрудничества". На встрече обсуждались вопросы развития на полуострове туризма, виноделия, социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, было уделено внимание межнациональным и межконфессиональным отношениям и другим темам.

Также Аксенов написал, что запуск Таврической и Балаклавской ТЭС стал ключевым этапом в развитии электрификации в Крыму.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность. Эти станции работали с октября 2018 года, за счет ввода в эксплуатацию двух новых энергоблоков их мощность увеличилась до 940 МВт.