Главком ВМФ поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

"19 марта 2019 года Российская Федерация и ее Военно-Морской Флот отмечают 113-ю годовщину со дня образования подводных сил. Россия чествует тех, для кого подводный флот стал судьбой, кто привык жить по законам подводного братства", - говорится в поздравлении главкома.

Праздничные телеграммы от руководства ВМФ в этот день разосланы личному составу подводных сил Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов.

"Подводные силы ВМФ находятся в активной фазе развития - развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность… Проектирование подводных лодок 5-го поколения будет учитывать развитие научно-технического прогресса в сфере подводного кораблестроения, будут и далее совершенствоваться боевые возможности атомных и неатомных подводных лодок касательно их систем вооружения, характеристик скрытности, автономности и ходовых качеств", - отмечается в поздравлении.

Королев также добавил, что наряду со строительством новых подводных лодок в ВМФ России создана система сервисного обслуживания существующих проектов. "На предприятиях Севера и Дальнего Востока продолжается ремонт и модернизация атомных подводных лодок проектов 949, 971 и 667, что позволит этим подводным лодкам обрести новый уровень качественных характеристик по целому ряду систем", - подчеркнул главком.

19 марта 1906 года в соответствии с Указом императора Николая II подводные корабли были выделены в отдельный класс - подводные лодки. В том же году Государственным Советом было утверждено положение о создании отряда подводного плавания. В память об этом 19 февраля празднуется как день моряков-подводников России.