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Источник: российская атомная подлодка "Казань" в 2020 году впервые выстрелит "Цирконом"

Собеседник агентства уточнил, что саму "Казань" планируется ввести в боевой состав флота в конце 2019 года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Казань" в 2020 году впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон". Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В 2020 году стрельбы "Цирконом" в рамках испытаний этой ракеты из надводного и подводного положения начнет многоцелевая атомная подлодка проекта 885М "Казань", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что саму "Казань" планируется ввести в боевой состав флота в конце 2019 года после завершения государственных испытаний.

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