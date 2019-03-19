Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа "Борей"

Сначала крейсер показывают в статичном положении. В какой-то момент на его палубе можно увидеть экипаж подлодки. Затем "Борей" набирает ход и движется на поверхности воды.

Подлодки проектов 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А" соответственно) разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин". На "Севмаше" в Северодвинске (Архангельская область) продолжается строительство серии из восьми единиц.

Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, по данным открытых источников, на "Борее-А", по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью.