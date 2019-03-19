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Шаманов опроверг информацию СМИ о размещении в Крыму бомбардировщиков ТУ-22М3

Председатель комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что в настоящее время в Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения противника
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы размещении в Крыму бомбардировщиков ТУ-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М".

Отвечая на вопрос ТАСС, он отметил, что "в настоящее время в Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения вероятного противника". Политик также добавил, что за последние два года в Крыму развернуты четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триуфм". Наряду с зенитными ракетными системами С-400 на дежурство заступают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", добавил он.

В то же время Шаманов подчеркнул, что "о размещении бомбардировщиков ТУ-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М" говорить не приходится, так как их сейчас там просто нет". "А размещенная ранее информация [рядом СМИ] не соответствует действительности", - заключил он.

Теги
РоссияШаманов, Владимир АнатольевичКрым
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