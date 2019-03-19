{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Авария во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов"
Обновлено 

ОСК не исключает задержку сдачи "Адмирала Кузнецова" после ремонта на три-четыре месяца

В любом случае авианосец планируют передать ВМФ в 2021 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Отремонтированный авианосец "Адмирал Кузнецов" передадут Военно-морскому флоту в 2021 году, как и планировалось, хотя возможна задержка на три-четыре месяца. Об этом сообщил во вторник журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Мы, возможно, уйдем вправо на три-четыре месяца. Но в 2021 году, как и планировалось, корабль будет передан флоту", - сказал Рахманов.

Он добавил, что авианосец будет теперь доковаться на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, для этого на заводе будут модернизированы сухие доки.

Теги
РоссияАвария во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов"
Шаманов опроверг информацию СМИ о размещении в Крыму бомбардировщиков ТУ-22М3
Председатель комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что в настоящее время в Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения противника
Читать полностью