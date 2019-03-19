ОСК не исключает задержку сдачи "Адмирала Кузнецова" после ремонта на три-четыре месяца

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Отремонтированный авианосец "Адмирал Кузнецов" передадут Военно-морскому флоту в 2021 году, как и планировалось, хотя возможна задержка на три-четыре месяца. Об этом сообщил во вторник журналистам президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Мы, возможно, уйдем вправо на три-четыре месяца. Но в 2021 году, как и планировалось, корабль будет передан флоту", - сказал Рахманов.

Он добавил, что авианосец будет теперь доковаться на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, для этого на заводе будут модернизированы сухие доки.