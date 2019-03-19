Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает российский самолет Су-57 лучшим военным самолетом в мире. Об этом он заявил на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

"Это самый лучший сейчас самолет, в мире самый лучший, - отметил Путин. - По всем тактико-техническим данным, по оружию".

"Так никто и летать не может, как наш самолет", - добавил глава государства.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый прототип поднялся в воздух 29 января 2010 года, его пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан. В конструкции широко применяются композитные материалы, самолет обладает возможностью сверхзвукового полета без форсажа, малой заметностью, сверхманевренностью и способностью совершать относительно короткие взлет и посадку. Вооружение размещается во внутренних отсеках и под крыльями.