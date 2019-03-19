Источник: Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305" с дальностью более 25 км

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305" с дальностью поражения целей свыше 25 км. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в авиастроительном комплексе.

"Для Ми-28НМ создается новая ракета, "изделие 305", предназначенная для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений. Дальность применения ракеты составляет более 25 км", - сказал собеседник агентства. Источник добавил, что один вертолет сможет нести до восьми таких ракет (по четыре на каждом пилоне).

По словам собеседника, ракета будет лететь к цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, информация о местоположении цели будут вноситься в память системы в момент запуска с вертолета. Ми-28НМ, в свою очередь, будет получать координаты цели от своих средств обнаружения или из единой системы управления войсками.

На конечном участке полета, пояснил собеседник, "новая ракета будет включать головку самонаведения для обнаружения цели в заданном районе и поражения". Вертолет сможет получать видеосигнал с ракеты по защищенной информационно-командной радиолинии, добавил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

На данный момент максимальная дальность поражения российских управляемых ракет для вертолетов достигает 15 км, о чем сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу 11 марта на заседании комитета Госдумы по обороне. Министр тогда отметил, что дальность применения вертолетных ракет была увеличена по итогам антитеррористической операции в Сирии.

Ми-28НМ

Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Машина предназначена для уничтожения бронетехники, ведения разведки и целеуказания. Ми-28НМ, в частности, получил принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор (располагается в обтекателе над несущим винтом), новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.

Замминистра обороны Алексей Криворучко 7 марта сообщил, что Минобороны в ближайшее время заключит контракт на поставку в войска первых модернизированных вертолетов Ми-28НМ. Он отмечал, что объем первого контракта обсуждается - это будет шесть или 18 машин.