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Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией

Самолет министра обороны сопровождали истребители с авиабазы Хмеймим

Министерство обороны России опубликовало в Facebook видео полета главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу над Сирией. В Минобороны отметили, что борт министра сопровождали истребители Су-35С.

"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", - говорится в подписи к видео. 

Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск по поручению президента РФ Владимира Путина и передал послание от главы российского государства президенту Сирии Башару Асаду. 

В Минобороны не стали раскрывать содержание послания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичСирияРоссия
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