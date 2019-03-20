Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией

Министерство обороны России опубликовало в Facebook видео полета главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу над Сирией. В Минобороны отметили, что борт министра сопровождали истребители Су-35С.

"Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", - говорится в подписи к видео.

Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск по поручению президента РФ Владимира Путина и передал послание от главы российского государства президенту Сирии Башару Асаду.

В Минобороны не стали раскрывать содержание послания.