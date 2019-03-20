Военные проверят сообщения об избиении солдат в Забайкалье, несмотря на их "абсурдность"

ЧИТА, 20 марта. /ТАСС/. Комиссии штаба Восточного военного округа (ВВО) совместно с правоохранительными органами организовали проверку всех соединений и воинских частей в Забайкальском крае после анонимных сообщений о якобы издевательствах молодых офицеров над солдатами, несмотря на "абсурдность изложенной информации", сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

Ранее в социальных сетях и СМИ Забайкальского края появилось анонимное сообщение о якобы происходящих в регионе издевательствах молодых офицеров над солдатами, вымогательстве у них денег, избиениях и угрозах.

"Несмотря на отсутствие в публикации информации о конкретных случаях нарушений, а лишь огульное обвинение всех и вся, комиссиями штаба Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка всех соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе", - сказали в пресс-службе округа.

Представители ВВО назвали изложенную в сообщениях информацию "абсурдной", поскольку "в каждом подразделении в обязательном порядке размещена информация с номерами телефонов "горячих линий" штаба округа и правоохранительных органов, медицинскими специалистами ежедневно проводятся телесные осмотры личного состава, а прохождение службы военнослужащими по призыву находится на жесточайшем контроле у командования армий и округа". "Малейшее неправомерное действие в отношении военнослужащего по призыву неизбежно влечет жесткие меры ответственности", - подчеркнули в пресс-службе.