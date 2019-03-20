Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Самые большие в мире стратегические атомные подводные лодки проекта 941 типа "Акула" способны стать носителями как минимум 200 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил в среду ТАСС бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Олег Бурцев.

Сейчас две субмарины "Архангельск" и "Северсталь" проекта 941, которые являлись носителями баллистических ракет, выведены из состава флота и находятся в отстое в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. В будущем их планируют утилизировать.

Бурцев отметил, что "Акулы" вместо утилизации можно переоборудовать под ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон". "Размеры этих субмарин позволяют вооружить каждую из них, по меньшей мере, 200 крылатыми ракетами", - отметил вице- адмирал.

В качестве примера подобной модернизации он привел четыре стратегические подлодки США типа "Огайо", которые несут 154 крылатые ракеты "Томагавк" (ранее они имели на борту баллистические ракеты "Трайдент-1").

Адмирал отметил, что в целом современные боевые корабли РФ по характеристикам не уступают иностранным аналогам, но обладают недостаточным боекомплектом. Так, по словам Бурцева, китайский эсминец проекта 055 может нести 112 крылатых ракет, "а наши новейшие фрегаты проекта 22350 первой тройки "Адмирал Горшков", "Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" имеют каждый лишь по 16 ударных ракет, фрегаты второй тройки получат 24 ракеты". "Этого явно недостаточно ", - заявил вице-адмирал.