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Источник: ракету "Циркон" примут на вооружение ВМФ в 2023 году

Собеседник агентства добавил, что госиспытания "Циркона" планируется завершить в 2022 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) и поставить на боевое дежурство на кораблях и подлодках с 2023 года. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Государственные испытания "Циркона" со штатных морских носителей планируется завершить в 2022 году, с 2023 года ракета будет принята на вооружение и поставлена на боевое дежурство", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что "Цирконами" предполагается оснащать все новые и модернизированные надводные корабли и атомные субмарины, в том числе фрегаты проектов 22350 и 22350М, тяжелые атомные ракетные крейсеры "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", подлодки типа "Ясень", планируемые к постройке атомные эсминцы типа "Лидер".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщали ранее ТАСС другие источники в "оборонке", до сегодняшнего дня была проведена серия испытаний ракеты с берегового стенда, в конце 2019 года планируется впервые выполнить стрельбу гиперзвуковой ракетой с одного из штатных морских носителей - фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". В 2020 году начнутся испытания ракеты с атомной многоцелевой подлодки проекта 885М "Казань".

20 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию, что ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. Глава государства отмечал, что "Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели. Президент также сообщил, что применение новой ракеты предусмотрено с кораблей и подлодок уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр".

В новость были внесены изменения (13:30 мск) - содержит дополнительную информацию после второго абзаца

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