ОСК не рассматривает закупку плавучего дока за рубежом для ремонта "Адмирала Кузнецова"

КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не планирует приобретать плавучий док за рубежом для продолжения ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" взамен затонувшего ПД-50. Об этом в среду сообщил президент корпорации Алексей Рахманов на научно-деловой конференции ОСК в парке "Патриот".

"Нет [не рассматривается]. Нами нет", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли закупка плавучего дока за рубежом.

Ранее он сообщил, что ОСК планирует провести модернизацию доков на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где будет продолжен ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов".