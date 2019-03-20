Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут флоту в декабре

КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Первый серийный фрегат 22350 "Адмирал Касатонов" будет передан флоту в декабре этого года, сообщил в среду ТАСС генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.

"Адмирал Касатонов" уйдет на второй этап заводских ходовых испытаний в конце марта - начале апреля этого года, передан флоту будет в декабре этого года", - сказал он.

По словам Пономарева, в декабре "Северная верфь" также планирует передать в ВМФ корвет "Гремящий" и судно обеспечения " Всеволод Бобров".

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" является вторым (первым серийным) кораблем проекта 22350. В июле 2018 года в состав флота вошел головной корабль данного типа "Адмирал флота Советского Союза Горшков". На "Северной верфи" ведется строительство еще двух фрегатов данной серии - "Адмирал Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков".

Корабли проекта 22350 станут самыми современными фрегатами ВМФ РФ. Они имеют водоизмещение 4,5 тыс. т и могут развивать скорость до 29 узлов. В состав их вооружения входят, в том числе ракетные комплексы "Оникс" и "Калибр", а также зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".