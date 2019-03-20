Вторую многоцелевую атомную подлодку проекта "Ясень-М" сдадут в 2020 году

КУБИНКА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. ОСК передаст ВМФ России вторую атомную подводную лодку (АПЛ) модернизированного проекта 885М ("Ясень-М") в 2020 году, работа идет по графику. Об этом в среду сообщил президент ОСК Алексей Рахманов на научно-деловой конференции ОСК в парке "Патриот".

"Дальше все идет по графику. Серия идет гораздо лучше, чем головные корабли", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос будет ли сдана в 2020 году первая серийная лодка модернизированного проекта 885М.

Головной корабль модернизированного проекта "Ясень-М" - атомная подлодка "Казань" сейчас проходит испытания, в ОСК надеются передать ее флоту в 2019 году. Этого может не произойти из-за срыва сроков испытаний лодки в 2018 году.

"Мы, к сожалению, сорвали программу испытаний по прошлому году, но надежда на то, что она ["Казань"] будет сдана в этом году, у нас остается", - пояснил Рахманов журналистам.

АПЛ "Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") была спущена на воду 31 марта 2017 года. Ожидается, что лодка войдет в состав Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина серии "Ясень" - "Северодвинск".