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Военные прокуроры взяли на контроль исполнение контрактов по ГОЗ на 1,7 трлн рублей

По словам главного военного прокурора страны Валерия Петрова, в сфере гособоронзаказа еще множество нерешенных проблем

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Военная прокуратура взяла под надзор исполнение контрактов по гособоронзаказу на 1,7 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России - главный военный прокурор РФ Валерий Петров на расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры (ГВП).

"В числе наших главных приоритетов - исполнение законодательства при реализации государственного оборонного заказа, где под надзором военных прокуроров реализуются свыше 7 тыс. государственных контрактов на 1 трлн 700 млрд рублей", - сказал он.

При этом он признал, что "многие застарелые, ставшие для нас привычными проблемы в сфере гособоронзаказа, все еще остаются нерешенными". "Это факты оплаты невыполненных работ, оказания некачественных услуг, длительного неисполнения важных контрактов и другие. В этих условиях крайне важно обеспечить постоянный мониторинг исполнения заданий гособоронзаказа, своевременный и адекватный ответ на подобные вызовы", - подчеркнул главный военный прокурор.

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РоссияПетров, Валерий Георгиевич
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