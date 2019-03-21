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Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика ВВС США над Балтикой

В маневре участвовали истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне

Минобороны России опубликовало видео сопровождения стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США, который выполнял полет над нейтральными водами Балтийского моря. Ролик размещен в Facebook ведомства.

Средства контроля воздушного пространства РФ обнаружили воздушную цель на значительном удалении от госграницы и взяли ее на сопровождение, уточнили в Минобороны.

"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

После удаления бомбардировщика B-52H от границы российские истребители вернулись на базу.

Истребители РФ регулярно выполняют над водами Балтийского моря полеты на сопровождение иностранных военных самолетов, которые пытаются подойти к границе страны.

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