Фрегат "Адмирал Горшков" прошел Суэцкий канал и зашел в Красное море

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" сегодня прошел через Суэцкий канал в Красное море, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Северного флота.

Помимо фрегата в состав отряда входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". "Проход отряда Северного флота по каналу занял несколько часов, в течение которых основной задачей было обеспечение безопасного маневрирования фрегата и судов обеспечения в условиях интенсивного судоходства", - отметили на флоте.

Российские моряки, находящиеся в дальнем морском походе, прошли уже свыше 5900 морских миль.

"Далее отряд Северного флота будет действовать в соответствии с планами дальнего похода в акватории Красного моря", - уточнили в пресс-службе.