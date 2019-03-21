Минобороны назвало информационным вбросом сообщения о дедовщине в Забайкалье

ХАБАРОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Информация об издевательствах офицеров над солдатами-срочниками на полигоне Цугол в Забайкальском крае не соответствует действительности и является информационным вбросом, порочащим репутацию военнослужащих. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа.

"Комиссиями штаба Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами завершена проверка состояния правопорядка и воинской дисциплины, организации учебно- боевой деятельности в соединениях и воинских частях округа в Забайкальском крае. Предварительные итоги проверки позволяют сделать вывод, что получившая распространение в СМИ информация об "издевательствах молодых офицеров над военнослужащими по призыву" на полигоне Цугол не соответствует действительности, является информационным вбросом, порочащим репутацию военнослужащих и авторитет Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

"В ходе проведения телесных осмотров, индивидуальных бесед, анонимного анкетирования всего личного состава подразделений, как военнослужащих по призыву, так и по контракту, фактов неуставных взаимоотношений не выявлено", - отмечается в сообщении.

Комиссия также заключила, что организация размещения, быта и питания личного состава подразделений, выполняющих задачи непосредственно на полигоне Цугол, отвечает существующим требованиям. "Военнослужащие проживают в новых отапливаемых палатках, обеспечены трехразовым горячим питанием и всем необходимым", - сообщили в округе.

Ранее в СМИ появились сообщения, что на военном полигоне Цугол молодые офицеры избивают солдат-срочников и вымогают деньги.