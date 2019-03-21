Министры обороны более 30 стран примут участие в конференции по безопасности в Москве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. делегатов из 101 страны мира, в том числе более 30 министров обороны, примут участие в VIII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 23-25 апреля. Об этом сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для военных атташе иностранных государств.

"Наша московская площадка становится все более востребованной: для сравнения - если в прошлом году участие в конференции приняли 850 делегатов из 95 стран, то в этом году уже по состоянию на сегодняшний день зарегистрировано более 1000 участников из 101 страны. Свою готовность прибыть на форум подтвердили министры обороны более 30 государств", - сказал Фомин.

Он подчеркнул, что форум, который проводится Минобороны России с 2012 года, ежегодно собирает в Москве глав оборонных ведомств, представителей высшего командования вооруженных сил, ведущих экспертов в области безопасности из самых разных стран и регионов мира, руководителей международных организаций.

"Делегаты конференции имеют уникальную возможность вести честный и открытый диалог по самому широкому кругу наиболее острых вопросов современной международной повестки в атмосфере дружбы и доверия", - подчеркнул он.

Фомин добавил, что Минобороны пригласило на конференцию руководство НАТО и стран, входящих в Североатлантический альянс. "В этом году мы пригласили принять участие в конференции глав военных ведомств 124 государств, в том числе и стран - членов Североатлантического альянса и Европейского союза, а также военно-политическое руководство НАТО", - сказал он.

"Хочу обратить внимание на то, что мы не ставим перед собой задачу предоставить слово исключительно тем партнерам, которые разделяют наши взгляды. Готовы выслушать и обсудить любые точки зрения", - отметил замминистра обороны.

Он пояснил, что основная цель конференции - "в честном, открытом и равноправном диалоге, а также в совместном поиске взаимоприемлемых решений по проблемам безопасности". "Ведь именно люди в погонах, зная истинную цену миру, способны найти общий язык в обсуждении самых острых вопросов в сфере обороны и безопасности", - сказал генерал.

"Рассчитываем на профессиональные и заинтересованные дискуссии", - добавил он.

Милитаризация космоса и ситуация в Сирии

В ходе конференции рассмотрят такие вопросы, как милитаризация космоса, гибридные войны и "цветные революции", киберугрозы, вызовы в Арктике, уточнил Фомин.

"Пленарное заседание "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" будет посвящено вопросам глобальной безопасности. Здесь предполагается рассмотреть вопросы, затрагивающие в той или иной степени все страны - международный терроризм, морская безопасность, милитаризация космоса, гибридные войны и "цветные революции", киберугрозы, вызовы в Арктике", - сказал он.

По словам Фомина, на заседании выступит начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Замминистра сообщил, что развивать выдвинутые на первом пленарном заседании идеи призвана специальная сессия "Цветные революции" и гибридные войны: общие и характерные особенности". "Как нам видится, - продолжил он, - более детально здесь будут обсуждаться вопросы использования новых технологий для дестабилизации внутриполитической ситуации в различных странах, рассмотрим методы "цветных" революций и "гибридных" войн. На секции ожидаем выступления авторитетных российских и иностранных экспертов".

"Будет организована специальная сессия "Противоракетная оборона и размещение оружия в космосе". Основными темами данной сессии станут новые тенденции развития космического оружия, совершенствование систем противоракетной обороны (ПРО) с акцентом на возможность их применения в качестве средства нанесения превентивного удара", - сказал Фомин, добавив, что важным блоком вопросов в рамках этой дискуссии станет "разрушение с таким трудом созданной системы контроля над вооружениями".

Официальное открытие конференции запланировано на 24 апреля. В этот день планируются выступления секретаря Совбеза РФ Николай Патрушев. Он зачитает послание президента РФ участникам форума. Среди докладчиков министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генсек ШОС Владимир Норов и заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Региональные вопросы

"Одно из пленарных заседаний будет посвящено ближневосточной тематике, последствиям разгрома ИГИЛ (устаревшее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Сирии, а также политическому урегулированию и постконфликтному восстановлению в этой стране. Важным аспектом видится оценка угроз возвращения террористов-боевиков в Африку и Азию, проблемы незаконной миграции", - сказал Фомин, добавив, что на этом пленарном заседании предусмотрены доклады представителей из Азии и Африки.

"Планируется обсудить проблемы и перспективы нового государственного устройства в Ливии, миграции африканских беженцев в Европу и возникающие в этой связи угрозы распространения терроризма в европейские страны. Отдельный акцент хотели бы сделать на высокой активности различных террористических группировок в странах Сахеля и их перемещения в другие регионы", - продолжил замминистра.

Он также сообщил, что детально будут рассмотрены проблемы, связанные с восстановлением и экономическим развитием Сирии и Ирака, возвращением беженцев. "В рамках данной дискуссии экспертам предлагается сосредоточить внимание на вопросах стабилизации обстановки в Сирии, созданию условий для нормализации жизни и экономического развития региона", - сказал Фомин.

"Поделимся результатами работы Минобороны России по решению этой проблемы", - добавил генерал.

Кроме того, на конференции будет проведен круглый стол "Военное сотрудничество и региональная безопасность". "Он будет посвящен в основном проблемам безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке, различным аспектам военного и военно-технического сотрудничества со странами региона", - сообщил замминистра РФ.

В ходе круглого стола "Военное сотрудничество в сфере международного миротворчества" участники дискуссии обсудят проблемы трансформации системы миротворчества ООН, пути укрепления взаимодействия военных ведомств в сфере миротворчества, поделятся национальным опытом в этой области.