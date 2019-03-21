В Мурманской области в ходе учений силовики пресекли условный теракт в аэропорту Хибины

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Учения "Набат-2019" по пресечению условного террористического акта в аэропорту Хибины прошли в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

"В ходе учений выполнены мероприятия межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений на объектах воздушного транспорта", - сообщает ведомство в распространенном пресс-релизе.

По легенде учений, группой условных террористов совершено нападение на административное здание аэропорта, осуществлен захват заложников и выдвинуты политические требования. В результате контртеррористической операции один условный террорист был нейтрализован, двое обезврежены, "заложники" освобождены, при этом никто не пострадал. "По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в учениях, с поставленными задачами справились успешно", - сообщает пресс-служба.

В учениях были задействованы региональные подразделения ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, СК, а также власти.