Минобороны до 2030 года планирует купить более 100 самолетов Ил-76МД-90А

УЛЬЯНОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует до 2030 года приобрести более 100 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, а также самолеты-заправщики на их основе. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"В планах Минобороны эта машина является основной. Потенциально до 2030 года Минобороны намерено закупить более 100 самолетов, а если к этому присовокупить еще топливозаправщики, которые делаются на базе этого самолета, возрастает количество", - сказал он.

В 2012 году российское военное ведомство заключило контракт, согласно которому предприятие "Авиастар-СП" должно построить для Вооруженных сил РФ 39 самолетов Ил-76МД-90А.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления и комплекс связи повышают безопасность полетов, точность пилотирования и десантирования. Последняя модификация военно-транспортного самолета отличается новым оборудованием, включая "стеклянную кабину", современные двигатели ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленное шасси. На базе Ил-76МД-90А создается самолет-заправщик.